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Nour News: Два сотрудника гостелерадиокомпании Ирана погибли при ударе Израиля

Число сотрудников гостелерадиокомпании Ирана, погибших от атаки Израиля, увеличилось до двух. Об этом во вторник, 17 июня, сообщает агентство Nour News.

Число сотрудников гостелерадиокомпании Ирана, погибших от атаки Израиля, увеличилось до двух. Об этом во вторник, 17 июня, сообщает агентство Nour News.

— В результате атаки Израиля на здание гостелерадиокомпании Исламской Республики Иран погибли главный редактор новостного отдела и сотрудница секретариат, — передает агентство.

16 июня Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Спустя несколько минут после временных технических неполадок трансляцию возобновили. В тот же день израильские войска нанесли удары по дороге между Тегераном и Кумом, которая является центром распределения нефти и нефтепродуктов в Иране. Также в результате атаки повреждения получили строения, находившиеся в восточной части Тегерана.

Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение иранской армии — подтвердил гибель начальника разведки корпуса Мохаммада Каземи в результате атаки израильских вооруженных сил. Представители подразделения добавили, что вместе с Каземи скончались его соратники Хасан Мохакак и Мохсен Багери, которые занимали высокие должности в разведке КСИР.

Ранее Красный Полумесяц Ирана подтвердил гибель трех своих сотрудников в Тегеране в результате удара Военно-воздушных войск Израиля по машине организации. В ней отметили, что в момент удара по автомобилю спасатели выполняли свой долг и не вели никакой военной деятельности.