Nour News: Два сотрудника гостелерадиокомпании Ирана погибли при ударе Израиля

Число сотрудников гостелерадиокомпании Ирана, погибших от атаки Израиля, увеличилось до двух. Об этом во вторник, 17 июня, сообщает агентство Nour News.
— В результате атаки Израиля на здание гостелерадиокомпании Исламской Республики Иран погибли главный редактор новостного отдела и сотрудница секретариат, — передает агентство.
16 июня Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Спустя несколько минут после временных технических неполадок трансляцию возобновили. В тот же день израильские войска нанесли удары по дороге между Тегераном и Кумом, которая является центром распределения нефти и нефтепродуктов в Иране. Также в результате атаки повреждения получили строения, находившиеся в восточной части Тегерана.
Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение иранской армии — подтвердил гибель начальника разведки корпуса Мохаммада Каземи в результате атаки израильских вооруженных сил. Представители подразделения добавили, что вместе с Каземи скончались его соратники Хасан Мохакак и Мохсен Багери, которые занимали высокие должности в разведке КСИР.
Ранее Красный Полумесяц Ирана подтвердил гибель трех своих сотрудников в Тегеране в результате удара Военно-воздушных войск Израиля по машине организации. В ней отметили, что в момент удара по автомобилю спасатели выполняли свой долг и не вели никакой военной деятельности.