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ПВО РФ сбили почти 150 БПЛА

Средства российских ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников за ночь 17 июня. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, вражеские объекты были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей. Также атака отражена над территорией Московского региона.

Срочная новость Средства российских ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников за ночь 17 июня. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, вражеские объекты были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей. Также атака отражена над территорией Московского региона.