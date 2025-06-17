ПВО РФ сбили почти 150 БПЛА

Средства российских ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников за ночь 17 июня. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, вражеские объекты были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей. Также атака отражена над территорией Московского региона.