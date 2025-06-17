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Иран решил продлить закрытие воздушного пространства

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 13:30 мск 17 июня.

Источник: АиФ Воронеж

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13:30 мск 17 июня, сообщила Организация гражданской авиации исламской республики.

В сообщении говорится, что отмена полетов в иранском воздушном пространстве продлена на фоне недавних изменений и в целях охраны безопасности пассажиров и полетов, передает Nour News.

Напомним, 13 июня произошло обострение ирано-израильского конфликта. Израильские военные начали операцию «Восстающий лев». Тегеран, в свою очередь, начал операцию «Правдивое обещание 3». Стороны ежедневно обмениваются ударами.