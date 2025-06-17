В Красноярске продолжается проектирование школы на Южном берегу

Школа будет расположена на территории за 10-м домом по улице Набережная Южная. Общая площадь двух участков составляет почти 2,7 гектара, а учебный комплекс будет рассчитан на 1100 мест. Документацию разрабатывает АО «Гражданпроект», и авторы должны получить положительное заключение госэкспертизы до конца ноября текущего года.