В Красноярске продолжается проектирование школы на Южном берегу

В Красноярске продолжается работа над проектом школы на Южном берегу, где в настоящее время согласовывается внутреннее устройство здания.
Как сообщили в департаменте градостроительства, подрядчик завершает инженерные изыскания и разрабатывает объемно-планировочные решения, учитывая индивидуальный характер проекта из-за нестандартной формы участка.
В департаменте уточнили, что управление образования согласовывает перечень учебных помещений и план пищеблока с расстановкой необходимого технологического оборудования.
Школа будет расположена на территории за 10-м домом по улице Набережная Южная. Общая площадь двух участков составляет почти 2,7 гектара, а учебный комплекс будет рассчитан на 1100 мест. Документацию разрабатывает АО «Гражданпроект», и авторы должны получить положительное заключение госэкспертизы до конца ноября текущего года.
Ранее рассказывали, что Путин одобрил проект «Площади первых» и благоустройство набережной в Красноярске.