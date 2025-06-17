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В Красноярске продолжается проектирование школы на Южном берегу

В Красноярске продолжается работа над проектом школы на Южном берегу, где в настоящее время согласовывается внутреннее устройство здания.

В Красноярске продолжается работа над проектом школы на Южном берегу, где в настоящее время согласовывается внутреннее устройство здания.

Как сообщили в департаменте градостроительства, подрядчик завершает инженерные изыскания и разрабатывает объемно-планировочные решения, учитывая индивидуальный характер проекта из-за нестандартной формы участка.

В департаменте уточнили, что управление образования согласовывает перечень учебных помещений и план пищеблока с расстановкой необходимого технологического оборудования.

Школа будет расположена на территории за 10-м домом по улице Набережная Южная. Общая площадь двух участков составляет почти 2,7 гектара, а учебный комплекс будет рассчитан на 1100 мест. Документацию разрабатывает АО «Гражданпроект», и авторы должны получить положительное заключение госэкспертизы до конца ноября текущего года.

Ранее рассказывали, что Путин одобрил проект «Площади первых» и благоустройство набережной в Красноярске.