В Госдуме предложили перенести дату оплаты услуг ЖКХ

В Госдуме доработали законопроект, предлагающий сдвинуть крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. Об этом во вторник, 17 июня, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Парламентарий отметил, что перенос даты позволит избежать начисления штрафов за несвоевременную оплату.
Как сообщил Колунов, еще одна поправка предусматривает перенос срока предоставления платежных документов с «до первого числа месяца» на «до пятого числа месяца». По мнению депутата, это позволит управляющим компаниям точнее производить расчеты всех начислений.
— Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени, — заявил Колунов с разговоре с РИА Новости.
Член комитета Государственной думы по ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что коммунальные тарифы в Москве проиндексируют на 15 процентов с июля текущего года. Первый заместитель председателя профильного комитета нижней палаты парламента Владимир Кошелев также рассказал, что с 1 сентября в России вводятся новые правила для концессионеров, управляющих объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведением.