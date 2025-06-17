В Госдуме предложили перенести дату оплаты услуг ЖКХ

Член комитета Государственной думы по ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что коммунальные тарифы в Москве проиндексируют на 15 процентов с июля текущего года. Первый заместитель председателя профильного комитета нижней палаты парламента Владимир Кошелев также рассказал, что с 1 сентября в России вводятся новые правила для концессионеров, управляющих объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведением.