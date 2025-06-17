Гарбузов: Московские производители аксессуаров наращивают выпуск продукции

Московские предприятия выпускают модные аксессуары — от головных уборов до бижутерии, регулярно обновляя коллекции и увеличивая производство. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Компании выпускают новые и уникальные коллекции и создают креативные и необычные аксессуары с авторским дизайном. Благодаря мерам городской поддержки предприятия увеличивают производственные мощности и объем выпуска продукции. За первые четыре месяца 2025 года они произвели более 4 тысяч ремешков из кожи, лент и браслетов для наручных часов и их частей, свыше миллиона единиц бижутерии, а также более 9 тысяч женских швейных головных уборов», — рассказал Анатолий Гарбузов.
Так, «Panfil» представил новую коллекцию ручной работы. В линейку вошли эксклюзивные колье, браслеты и сумочные аксессуары, созданные из гипоаллергенных металлов, натурального жемчуга и качественной керамики.
Производитель «Radical Chic» выпустил шелковые платки с мотивами японской живописи. Ключевой элемент коллекции — лебеди как символ баланса.
«Айкрафт» выпускает очки на роботизированном производстве, ежегодно представляя новые коллекции. Линзы обеспечивают UV-защиту и максимальную четкость зрения.
А «Pepfer» создает эксклюзивные аксессуары, сотрудничая с художниками и вдохновляясь иллюстрациями XIX-XX веков. Особое внимание уделяется ручной работе при производстве.