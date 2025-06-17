Гарбузов: Московские производители аксессуаров наращивают выпуск продукции

«Компании выпускают новые и уникальные коллекции и создают креативные и необычные аксессуары с авторским дизайном. Благодаря мерам городской поддержки предприятия увеличивают производственные мощности и объем выпуска продукции. За первые четыре месяца 2025 года они произвели более 4 тысяч ремешков из кожи, лент и браслетов для наручных часов и их частей, свыше миллиона единиц бижутерии, а также более 9 тысяч женских швейных головных уборов», — рассказал Анатолий Гарбузов.