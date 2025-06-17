Филипп Киркоров напугал публику своей внешностью на свадьбе в Узбекистане

Напомним, 25 апреля 2025 года Филипп Киркоров получил травму во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, пострадав от сильного ожога. Одежда загорелась от искр пиротехники. Хотя певец не скрывал повреждений, он довел выступление до конца. Позже появились данные о его госпитализации, но представители опровергли эту информацию. По словам звезды, реабилитационный период занял месяц, но сейчас он вернулся в строй и уже готовится к летним гастролям.