Омский фонд защиты прав граждан «наработал» на 25 томов уголовного дела

Следственным управлением СК России по Омской области завершены следственные действия по уголовному делу, возбужденному против руководителя «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области» по фактам длительного строительства омских многоквартирных домов. Об этом сегодня, 17 июня, сообщается на сайте ведомства.
Следствием установлено, что директор фонда организовал оплату некачественной работы по подготовке проектно-сметной документации для завершения строительства многоквартирных домов. Более того, он не принял мер по контролю за проведением строительных работ подрядчиками. Все это привело, по мнению следствия, к длительному незавершению строительства пяти омских многоквартирных домов, а также причиненному ущербу на сумму более 47 миллионов рублей. В ходе следствия были допрошены более 160 свидетелей и потерпевших, проведены 35 обысков и 5 судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 25 томов. В настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами следствия, после чего дело направится в суд.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц Министерства строительства Омской области по факту нарушения прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов. В ходе следствия принимаются меры к восстановлению нарушенных прав потерпевших, отметили в ведомстве.