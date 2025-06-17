Омский фонд защиты прав граждан «наработал» на 25 томов уголовного дела

Следствием установлено, что директор фонда организовал оплату некачественной работы по подготовке проектно-сметной документации для завершения строительства многоквартирных домов. Более того, он не принял мер по контролю за проведением строительных работ подрядчиками. Все это привело, по мнению следствия, к длительному незавершению строительства пяти омских многоквартирных домов, а также причиненному ущербу на сумму более 47 миллионов рублей. В ходе следствия были допрошены более 160 свидетелей и потерпевших, проведены 35 обысков и 5 судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 25 томов. В настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами следствия, после чего дело направится в суд.