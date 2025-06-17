Тишина по расписанию действует в Хабаровском крае

Если говорить просто, то шум в 45 дБА — это средняя громкость человеческой речи. Шум примерно такого уровня создает течение воды из крана, ровный негромкий гул автомобиля, шум работающего советского холодильника или стиральной машинки. Например, крик человека, звук проезжающего мотоцикла с глушителем составляет уже 80 дБА и относится к очень шумным. К крайне шумным звукам (100 дБА) можно отнести оркестр, раскаты грома, визг работающей бензопилы, приводит пример РБК (18+).