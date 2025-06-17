Тишина по расписанию действует в Хабаровском крае

Закон устанавливает временные рамки, когда тишину нарушать нельзя: с 22:00 до 07:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни, напоминает ИА AmurMedia.
Действие закона распространяется на квартиры, жилые дома, придомовые территории, лечебные, образовательные и социальные учреждения. В указанное время запрещено использование звуковоспроизводящих устройств, крики, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехники, проведение строительных и ремонтных работ, за исключением случаев предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
С юридической точки зрения под шумом понимают любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время он равен 55 дБА, а в ночное — 45 дБА.
Если говорить просто, то шум в 45 дБА — это средняя громкость человеческой речи. Шум примерно такого уровня создает течение воды из крана, ровный негромкий гул автомобиля, шум работающего советского холодильника или стиральной машинки. Например, крик человека, звук проезжающего мотоцикла с глушителем составляет уже 80 дБА и относится к очень шумным. К крайне шумным звукам (100 дБА) можно отнести оркестр, раскаты грома, визг работающей бензопилы, приводит пример РБК (18+).
За нарушение закона предусмотрены административные штрафы: 2 000 — 4 000 рублей для физических лиц. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 3 000 — 5 000 рублей.
Кстати, подать жалобу на шумных соседей можно по телефону полиции или в органы местного самоуправления. Кроме того, жалобы и запрос на измерение уровня шума принимает Роспотребнадзор.