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Трамп заявил, что спас Лос-Анджелес от огня и раскритиковал губернатора Калифорнии

Трамп заявил, что без ввода нацгвардии Лос-Анджелес был бы сожжен дотла.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес предотвратило полное разрушение города. Соответствующее утверждение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп уверен, что без этого шага Лос-Анджелес мог быть «сожжен дотла». Он также отметил, что тем самым оказал услугу губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, которого назвал одним из худших губернаторов в истории США.

«Если бы я не ввел Национальную гвардию в Лос-Анджелес, город был бы сожжен дотла прямо сейчас», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, в Лос-Анджелесе не утихают протесты, направленные против политики Трампа по депортации нелегальных иммигрантов. Демократы активно поддерживают протестные настроения и пытаются организовать «цветную революцию» против действующего президента США.