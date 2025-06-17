Трамп заявил, что спас Лос-Анджелес от огня и раскритиковал губернатора Калифорнии

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес предотвратило полное разрушение города. Соответствующее утверждение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп уверен, что без этого шага Лос-Анджелес мог быть «сожжен дотла». Он также отметил, что тем самым оказал услугу губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, которого назвал одним из худших губернаторов в истории США.
«Если бы я не ввел Национальную гвардию в Лос-Анджелес, город был бы сожжен дотла прямо сейчас», — подчеркнул глава Белого дома.
Напомним, в Лос-Анджелесе не утихают протесты, направленные против политики Трампа по депортации нелегальных иммигрантов. Демократы активно поддерживают протестные настроения и пытаются организовать «цветную революцию» против действующего президента США.