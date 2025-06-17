Сутки в минской гостинице для животных стоят от 22,87 рубля для кота и от 31,13 для собаки

Сутки в минской гостинице стоят от 22,87 рубля для кота и от 31,13 для собаки. Подробности озвучили представители организации «Фауна города», пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что стоимость обычного номера для кошки составляет 22,87 рубля в сутки, а VIP-номер обойдется в 36 рублей в сутки. Вместе с тем цена обычного номера для собаки будет от 31,13 до 37,16 рубля (в зависимости от породы), VIP-номер — 47,33 рубля. Что касается грызунов, птиц и других некрупных животных, то стоимость составит по тарифам для котов.
Специалисты обращают внимание на важный нюанс, состоящий в том, что для кошек есть возрастной ценз. Так, в гостиницу заселят питомца, которому исполнилось восемь месяцев. Всем, кто младше, могут предложить детский сад: дневное пребывание, а вечером — домой.
В сообщении говорится, что по данным на 16 июня 2025 года в гостинице для животных размещаются один кот и 22 собаки. Всего за 2024 год в гостинице приняли 713 питомцев. Среди них были черепахи, попугаи, одна морская свинка. Представители организации обращают внимание, что проживание, кормление (еду предоставляют владельцы, согласно рациону), а также уборка комнат, осмотр врача-ветеринара — все входит в стоимость. Так, у «Фауны города» заключен договор с ветеринарной станцией. В связи с этим все форс-мажоры, которые могут возникнуть со здоровьем, будут решены.
Специалист организации Тамара Цариковская отмечает, что предварительно связываются с владельцем, чтобы получить разрешение на оказание того или иного медицинского вмешательства. Что касается счета, его выставляют по факту выселения. Представитель организации акцентировала внимание, что в гостинице могут оказать нужный послеоперационный уход до полного восстановления. Кроме того, не откажут в размещении питомцев с особенностями развития. Речь идет про питомцах-спинальниках с недееспособными лапами или же о животных с серьезными заболеваниями.
Говорится, что в гостинице есть строгое правило: один гость в номере. Однако исключение могут сделать для питомцев из одной семьи. Для них владельцы выбирают двухуровневые VIP-апартаменты. Так, недавно в подобном номере проживали собака, попугай и кот.
Представитель организации заметила, что чаще всего постояльцами гостиницы становятся собаки (для них предусмотрено 28 номеров) и коты (для них предусмотрено 36 номеров). Цариковская добавила, что примут и других животных: хорьков, попугаев, кроликов, грызунов и ежиков. Главное правило состоит в том, чтобы хозяин привез их вместе с домиком или клеткой, которая будет размещена в номере.
— Ежик был не только с клеткой, но и с ковриком с подогревом, на котором она размещалась. Чтобы пузико у товарища всегда в тепле было. В среднем питомцев размещают на две недели — стандартное время отпуска владельцев, — рассказала специалист организации.
По ее словам, бывает так, что собаки в гостинице живут по месяцу и более. Чаще всего это питомцы иностранных студентов, которые уезжают домой на каникулы.
— Дольше всех была пара лабрадоров: их рекорд в 180 дней пребывания пока еще никто не побил, — уточняет Тамара Цариковская.
Сказано, что перед заселением владелец должен заполнить «карту гостя». В ней он прописывает, как животное кормить, сколько выгуливать, какие витамины и/или лекарства давать. Уточняется, что коты переносят разлуку сложнее: первые несколько дней они могут не выходить из переносок и отказываются от еды. С собаками дела обстоят проще.
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