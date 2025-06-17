Сутки в минской гостинице для животных стоят от 22,87 рубля для кота и от 31,13 для собаки

В сообщении говорится, что по данным на 16 июня 2025 года в гостинице для животных размещаются один кот и 22 собаки. Всего за 2024 год в гостинице приняли 713 питомцев. Среди них были черепахи, попугаи, одна морская свинка. Представители организации обращают внимание, что проживание, кормление (еду предоставляют владельцы, согласно рациону), а также уборка комнат, осмотр врача-ветеринара — все входит в стоимость. Так, у «Фауны города» заключен договор с ветеринарной станцией. В связи с этим все форс-мажоры, которые могут возникнуть со здоровьем, будут решены.