Посольства и консульства США в Израиле не будут работать 17 июня из-за конфликта

Согласно информации, опубликованной на странице дипмиссии, временное закрытие затронет также консульские отделы в Иерусалиме и Тель-Авиве. Дипломаты отметили, что в настоящее время посольство не может организовать эвакуацию граждан США или предоставить им прямую поддержку для выезда из страны. Кроме того, было указано, что американские государственные служащие и их семьи обязаны оставаться в своих домах до получения новых инструкций.