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Посольства и консульства США в Израиле не будут работать 17 июня из-за конфликта

Посольство США в Израиле не может организовать эвакуацию граждан США.

Источник: Комсомольская правда

Дипломатические учреждения США в Израиле приостановят работу 17 июня из-за напряженной ситуации, связанной с конфликтом между Израилем и Ираном. Об этом сообщило посольство США в своем аккаунте в социальной сети X.

Согласно информации, опубликованной на странице дипмиссии, временное закрытие затронет также консульские отделы в Иерусалиме и Тель-Авиве. Дипломаты отметили, что в настоящее время посольство не может организовать эвакуацию граждан США или предоставить им прямую поддержку для выезда из страны. Кроме того, было указано, что американские государственные служащие и их семьи обязаны оставаться в своих домах до получения новых инструкций.

Ранее сообщалось, что иранские ракеты атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле.

Кроме того, стало известно, что вечером 16 июня Иран совершил новую атаку на Израиль, нацелившись на систему противовоздушной обороны дальнего действия.