Нетаньяху призвал США защитить Тель-Авив, чтобы предотвратить бомбежку Нью-Йорка

15 июня Трамп заявил, что на данный момент Вашингтон не принимает участия в ирано-израильском конфликте, но позиция США может поменяться. При этом глава Белого дома отдельно подчеркнул, что открыт для того, чтобы его российский коллега Владимир Путин выступил в роли посредника между Тель-Авивом и Тегераном.