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Нетаньяху призвал США защитить Тель-Авив, чтобы предотвратить бомбежку Нью-Йорка

Соединенные Штаты должны вмешаться в ситуацию для защиты Тель-Авива, чтобы предотвратить возможную атаку Ирана на американский Нью-Йорк в будущем. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Соединенные Штаты должны вмешаться в ситуацию для защиты Тель-Авива, чтобы предотвратить возможную атаку Ирана на американский Нью-Йорк в будущем. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

— Сегодня это Тель-Авив. Завтра это будет Нью-Йорк. Послушайте, я понимаю принцип «Америка прежде всего». Но я не понимаю принцип «Америка уничтожена», — сказал он.

Нетаньяху также отметил, что президент США Дональд Трамп оказывает поддержку Израилю, и он лично высоко ценит эту позицию американского лидера, передает телеканал ABC.

15 июня Трамп заявил, что на данный момент Вашингтон не принимает участия в ирано-израильском конфликте, но позиция США может поменяться. При этом глава Белого дома отдельно подчеркнул, что открыт для того, чтобы его российский коллега Владимир Путин выступил в роли посредника между Тель-Авивом и Тегераном.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.