Ветеран СВО из Новосибирска обвинил хирурга в отказе его лечить

«Я приехал во вторую больницу, показал направление в приемном покое, и меня направили в хирургическое отделение. Я сказал, что у меня, скорее всего, жидкость в мениске, мне нужно обезболить колено, сделать КТ и откачать эту жидкость. На что услышал отказ», — цитирует ветерана Станислава Топакова издание «КП-Новосибирск».
Тяжелую травму мужчина получил на стройке в феврале прошлого года, куда устроился работать после того, как вернулся со спецоперации. Сибиряку долго пришлось долго восстанавливаться, а в мае 2025 года разрыв мениска дал о себе знать и колено опухло. После того, как ветерану было отказано в экстренном лечении, мужчина сам дошел до выхода больницы и уже там он самостоятельно вызвал скорую помощь, а приехавший фельдшер обезболил колено. На следующий день мужчина вновь обратился в свою поликлинику, где врач выдал ему второе направление в ту же самую больницу № 2.
«Я приехал, попросил у того же хирурга второй больницы дать официальный ответ на эти бумаги, и только доктор написал сопроводительный лист уже в третью больницу. В этой клинике никакую помощь мне так и не оказали, сказали — не приемный день. Обещали вызвать скорую, я прождал больше часа и позвонил сам», — посетовал ветеран.
В итоге хирург не стал откачивать жидкость, несмотря на два направления. Тогда мужчина обратился в другую больницу, и бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу № 3. Там все прошло хорошо: хирурги быстро обследовали мужчину, подтвердив диагноз: «посттравматический гемартроз правого коленного сустава». Ветерану СВО сделали пункцию и откачали жидкость, после чего выписали лечиться домой, назначив необходимый курс лечения.
«Докторам третьей больницы — спасибо огромное! Но во второй больнице, где мне изначально должны были оказать экстренную помощь, я впервые столкнулся с таким равнодушием и хамством врачей, услышал оскорбления в свою сторону», — отметил Станислав.
Ветеран спецоперации уже обратился в минздрав Новосибирской области и в прокуратуру.
Напомним, что если по результатам проверки будет найдено нарушение стандартов оказания медицинской помощи, то это будет основанием для обращения в суд. В иске можно потребовать компенсацию затрат на лечение и морального вреда.