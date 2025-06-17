Ветеран СВО из Новосибирска обвинил хирурга в отказе его лечить

Тяжелую травму мужчина получил на стройке в феврале прошлого года, куда устроился работать после того, как вернулся со спецоперации. Сибиряку долго пришлось долго восстанавливаться, а в мае 2025 года разрыв мениска дал о себе знать и колено опухло. После того, как ветерану было отказано в экстренном лечении, мужчина сам дошел до выхода больницы и уже там он самостоятельно вызвал скорую помощь, а приехавший фельдшер обезболил колено. На следующий день мужчина вновь обратился в свою поликлинику, где врач выдал ему второе направление в ту же самую больницу № 2.