Ресурсники завершили около двух третей запланированных мероприятий по замене канализационного коллектора диаметром 800 миллиметров на улице Литвинова.
Старые железобетонные трубы, служившие для водоотведения Кировского района, исчерпали свой эксплуатационный срок и поэтапно меняются на современные пластиковые аналоги.
Проект реализуют в три стадии: подрядчики уже проложили новые участки протяженностью 53 и 51 метра соответственно, вскоре начнут работу над последним участком длиной 40 метров.
Работы проводятся методом открытой прокладки, при которой сегменты труб укладываются непосредственно в подготовленный котлован с постоянным движением сточных вод.
Во избежание неудобств автомобилистов временно ограничено транспортное сообщение между улицами Опытной и Фонарной.
По завершении замены коммуникаций запланировано восстановление благоустройства территории, закончить которое планируют до завершения июля текущего года.
Новости Самары и региона! Подпишитесь на наш телеграм-канал! И читайте наши материалы в Дзене.