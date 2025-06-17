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В Кировском районе Самары коллектор обновлен на &frac23;, движение пока ограничено

Ресурсники завершили около двух третей запланированных мероприятий по замене канализационного коллектора диаметром 800 миллиметров на улице Литвинова.

Ресурсники завершили около двух третей запланированных мероприятий по замене канализационного коллектора диаметром 800 миллиметров на улице Литвинова.

Старые железобетонные трубы, служившие для водоотведения Кировского района, исчерпали свой эксплуатационный срок и поэтапно меняются на современные пластиковые аналоги.

Проект реализуют в три стадии: подрядчики уже проложили новые участки протяженностью 53 и 51 метра соответственно, вскоре начнут работу над последним участком длиной 40 метров.

Работы проводятся методом открытой прокладки, при которой сегменты труб укладываются непосредственно в подготовленный котлован с постоянным движением сточных вод.

Во избежание неудобств автомобилистов временно ограничено транспортное сообщение между улицами Опытной и Фонарной.

По завершении замены коммуникаций запланировано восстановление благоустройства территории, закончить которое планируют до завершения июля текущего года.

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