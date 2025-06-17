Мигранты с дрелью и монтировкой жестоко убили семью с ребёнком в Новосибирске

Как установило следствие, подсудимый вместе с сообщником (который до сих пор находится в розыске) расправились со своим работодателем и членами его семьи из-за конфликта по поводу невыплаченной заработной платы. Преступники жестоко убили мужчину, его жену и малолетнюю дочь, используя дрель, монтировку, нож и электрошнур, после чего спрятали тела на балконе.