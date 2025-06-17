Мигранты с дрелью и монтировкой жестоко убили семью с ребёнком в Новосибирске

В Новосибирском областном суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении Нуриддина Холматова, обвиняемого в особо жестоком тройном убийстве, совершённом в марте 2014 года.
Как установило следствие, подсудимый вместе с сообщником (который до сих пор находится в розыске) расправились со своим работодателем и членами его семьи из-за конфликта по поводу невыплаченной заработной платы. Преступники жестоко убили мужчину, его жену и малолетнюю дочь, используя дрель, монтировку, нож и электрошнур, после чего спрятали тела на балконе.
Холматов, частично признавая вину, отрицает причастность к убийству ребёнка, несмотря на имеющиеся доказательства. Следующее заседание по делу, вызвавшему широкий общественный резонанс из-за исключительной жестокости, назначено на 8 июля 2025 года. По данным МВД, это преступление стало одним из самых циничных в регионе за последнее десятилетие.