В Свердловск из Красноярского края доставили две фуры силикатного кирпича

Напомним, Красноярский край и Свердловский МО ЛНР начали сотрудничать в июле 2022 года. В прошлом году губернатор нашего региона Михаил Котюков и Андрей Сухачёв подписали новое соглашение. В качестве одного из приоритетов — сотрудничество и развитие в сфере молодёжной политики. Также документ направлен на взаимодействие территорий в сферах малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также развитие гуманитарной сферы.