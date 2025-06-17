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В Свердловск из Красноярского края доставили две фуры силикатного кирпича

В Свердловск из Красноярского края доставили две фуры силикатного кирпича для восстановления вентиляционных шахт в многоквартирных домах.

Источник: Соцсети

Об этом рассказали в Минстрое нашего региона.

Всего доставили 12,5 тыс. шт. кирпича — 32,5 м. куб. Строители из Красноярского края будут использовать его для выкладки наружных вентканалов на кровлях многоквартирных домов в подшефном регионе.

Напомним, Красноярский край и Свердловский МО ЛНР начали сотрудничать в июле 2022 года. В прошлом году губернатор нашего региона Михаил Котюков и Андрей Сухачёв подписали новое соглашение. В качестве одного из приоритетов — сотрудничество и развитие в сфере молодёжной политики. Также документ направлен на взаимодействие территорий в сферах малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также развитие гуманитарной сферы.