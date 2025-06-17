Пропала гитара: житель Прикамья осужден за ложный донос о хищении музыкального инструмента

Краснокамский городской суд признал 20-летнего местного жителя виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Утром в ноябре, проснувшись после крепкого застолья, краснокамец обнаружил пропажу гитары и бижутерии, принадлежавшей его бабушке. Юноша решил заявить в полицию о якобы произошедшем разбойном нападении. Его предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.
Фигурант рассказал полицейским, что трое неизвестных ворвались к нему в квартиру, один из них был с молотком. Они искали знакомого и спрашивали молодого человека, где тот может быть. Затем один ударил краснокамца кулаком в лицо, а другой — молотком по колену. Не получив ответа на вопрос о местонахождении знакомого, нападавшие забрали гитару, украшения и ушли.
Правоохранители установили, что гости у заявителя действительно были, только пригласил он их сам. Юноша встретил компанию на улице. У компании были алкогольные напитки, а у краснокамца — желание выпить, на этой почве они и познакомились. Чтобы продолжить веселье, заявитель позвал всех к себе домой. В квартире произошел конфликт между хозяином и одним из гостей. Последний забрал в качестве залога бабушкины украшения и сказал, что вернет после того, как хозяин принесет извинения. Заявитель не стал возражать, так как бижутерия не представляла никакой ценности. Это было последнее, что смутно помнил молодой человек.
Что было дальше, краснокамец не помнил. После того как разошлись гости, юноша взял гитару и отправился к другу, погостив у которого, ушел домой и оставил свой музыкальный инструмент. Гитару вернули владельцу в целости и сохранности. А за ложный донос суд назначил ему штраф.