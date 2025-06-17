Пропала гитара: житель Прикамья осужден за ложный донос о хищении музыкального инструмента

Правоохранители установили, что гости у заявителя действительно были, только пригласил он их сам. Юноша встретил компанию на улице. У компании были алкогольные напитки, а у краснокамца — желание выпить, на этой почве они и познакомились. Чтобы продолжить веселье, заявитель позвал всех к себе домой. В квартире произошел конфликт между хозяином и одним из гостей. Последний забрал в качестве залога бабушкины украшения и сказал, что вернет после того, как хозяин принесет извинения. Заявитель не стал возражать, так как бижутерия не представляла никакой ценности. Это было последнее, что смутно помнил молодой человек.