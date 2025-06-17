«Называл меня королевой»: экс-бойфренд развел Тосю Чайкину на два миллиона рублей

Певица Тося Чайкина призналась, что бывший парень развел ее на деньги. Своим опытом она поделилась в личном блоге.
Чайкина рассказала, что встретила своего старого знакомого во время отдыха на Самуи. До этого она не виделась с ним 11 лет. Сейчас мужчина живет в Австралии.
Артистка вступила с ним в романтические отношения: по ее словам, мужчина жил за ее счет и за период их встреч потратил два миллиона рублей. После этого он вернулся к бывшей жене.
Чайкина добавила, что на день рождения бывший парень прислал ей фотографию своей бывшей, спящей в его кровати. После этого певица перестала с ним общаться.
— Красиво в любви признаешься, говоришь, что хочешь детей и семью, создаешь иллюзию, а потом манипулируешь через чувство вины, чтобы развести на деньги, — пишет Тося Чайкина в своем Telegram-канале.
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