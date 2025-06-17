Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Называл меня королевой»: экс-бойфренд развел Тосю Чайкину на два миллиона рублей

Певица Тося Чайкина призналась, что бывший парень развел ее на деньги. Своим опытом она поделилась в личном блоге.

Певица Тося Чайкина призналась, что бывший парень развел ее на деньги. Своим опытом она поделилась в личном блоге.

Чайкина рассказала, что встретила своего старого знакомого во время отдыха на Самуи. До этого она не виделась с ним 11 лет. Сейчас мужчина живет в Австралии.

Артистка вступила с ним в романтические отношения: по ее словам, мужчина жил за ее счет и за период их встреч потратил два миллиона рублей. После этого он вернулся к бывшей жене.

Чайкина добавила, что на день рождения бывший парень прислал ей фотографию своей бывшей, спящей в его кровати. После этого певица перестала с ним общаться.

— Красиво в любви признаешься, говоришь, что хочешь детей и семью, создаешь иллюзию, а потом манипулируешь через чувство вины, чтобы развести на деньги, — пишет Тося Чайкина в своем Telegram-канале.

Актриса Агата Муцениеце призналась, что ее бывший муж Павел Прилучный отказывается выплачивать алименты. Артистка подчеркнула, что в воспитании детей должны участвовать оба родителя, но Прилучный не хочет брать на себя ответственность за содержание 11-летнего Тимофея и восьмилетней Мии.