В Новосибирской области назвали редкие имена новорожденных

Так, одна из новорожденных девочек получила имя Есфирь, которое, как отмечается, имеет глубокую историю. Согласно информации, имя может трактоваться как «звезда» или «планета» в персидской традиции, а в еврейской, связанной с именем Эстер, означает «астра», «цветок», «цветущая» или «вечно молодая».