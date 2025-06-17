В Новосибирской области назвали редкие имена новорожденных

Так, одна из новорожденных девочек получила имя Есфирь, которое, как отмечается, имеет глубокую историю. Согласно информации, имя может трактоваться как «звезда» или «планета» в персидской традиции, а в еврейской, связанной с именем Эстер, означает «астра», «цветок», «цветущая» или «вечно молодая».
Сообщается, что имя Есфирь ассоциируется с библейской царицей, которая, по преданию, спасла иудейский народ от гибели, став символом мудрости, решительности, обаяния и красоты. В ее честь был учрежден иудейский праздник Пурим.
Кроме того, среди редких имен, зарегистрированных в июне в Новосибирской области, упоминаются женские имена Анджелина, Зведамох, Гулчирой, Лукерья, а также мужские — Айк, Петр, Кузьма, Доржи и Саидмумин. Самыми редкими именами для детей также были названы Ариэль и Ариет.