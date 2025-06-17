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В Минцифры прокомментировали информацию об утечке персональных данных казахстанцев

Комитет информационной безопасности при МЦРИАП РК совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводят всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных, передает агентство Kazinform.

Источник: Kazinform

Министерство изучает распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных граждан.

Следует отметить, что первичный анализ указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информационных систем на данный момент не зафиксировано. До завершения проверки делать окончательные выводы или подтверждать достоверность информации преждевременно.

сообщили в Минцифры

Граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

Напоминаем, что в аналогичных случаях, имевших место в прежние годы, утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций. Министерство держит ситуацию на контроле. Дополнительная информация будет размещена после окончания проверки.

отметили в ведомстве