В Минцифры прокомментировали информацию об утечке персональных данных казахстанцев

Следует отметить, что первичный анализ указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информационных систем на данный момент не зафиксировано. До завершения проверки делать окончательные выводы или подтверждать достоверность информации преждевременно.