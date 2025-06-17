В Минцифры прокомментировали информацию об утечке персональных данных казахстанцев

Министерство изучает распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных граждан.
Следует отметить, что первичный анализ указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информационных систем на данный момент не зафиксировано. До завершения проверки делать окончательные выводы или подтверждать достоверность информации преждевременно.
Граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.
Напоминаем, что в аналогичных случаях, имевших место в прежние годы, утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций. Министерство держит ситуацию на контроле. Дополнительная информация будет размещена после окончания проверки.