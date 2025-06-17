Гендиректор: «Белавиа» летает в Дубай в убыток при полных рейсах

Генеральный директор Игорь Чергинец в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что «Белавиа» летает в Дубай в убыток при полных рейсах.
— В Дубай мы продолжаем летать. Да, с большим напряжением для нас, потому что пролеты Ирана и близлежащих стран закрыты. Мы вынуждены увеличить полетное время и осуществлять посадку в Ташкенте на дозаправку. При этом рейсы полные, — акцентировал внимание генеральный директор.
Чергинец добавили, что пассажиры пересели с авиакомпании FlyDubai на рейсы «Белавиа» (напомним, что FlyDubai отменила рейсы в Минск до 17 июня).
— Мы с пассажиров не можем, не хотим, не имеем права взять дополнительные деньги за наши дополнительные расходы. Мы еще не считали, но я думаю, что мы летаем сейчас в убыток при полных рейсах, — подчеркнул Игорь Чергинец.
По словам генерального директора белорусского авиаперевозчика несмотря на то, что работа в убыток, пассажиры — это белорусы. Он уточнил, что по этой причине «Белавиа» не собирается приостанавливать полеты.
— Наш конкурент приостановил полеты и пока никак не занимается пассажирами, — отметил Чергинец.
Гендиректор, отвечая на вопрос о том, есть ли в данных форса-мажорных ситуациях запасной вариант, чтобы долететь до нужной точки, заверил: «Белавиа» подобные моменты просчитывает. Он уточнил, что в авиакомпании работают высокопрофессиональные пилоты, штурманская служба.
— Мы эти варианты находим. Зачастую это себе в убыток, но я думаю, что нам это все вернется сторицей, — сообщил Игорь Чергинец.
Он уточнил, что число рейсов в Дубай «Белавиа» увеличить не сможет. Гендиректор авиакомпании поясняет, что это дело небыстрое. Он заявил, что нужно время на планирование, на получение всех разрешений со стороны авиационных властей, слотов специального времени прилета и вылета из аэропорта.
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