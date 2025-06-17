Гендиректор: «Белавиа» летает в Дубай в убыток при полных рейсах

— Мы с пассажиров не можем, не хотим, не имеем права взять дополнительные деньги за наши дополнительные расходы. Мы еще не считали, но я думаю, что мы летаем сейчас в убыток при полных рейсах, — подчеркнул Игорь Чергинец.