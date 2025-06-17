Число погибших сотрудников иранской гостелерадиокомпании возросло до трех

Число сотрудников иранской государственной телерадиокомпании, погибших в результате удара Израиля, увеличилось до трех человек. Об этом сообщило агентство Fars.
— Трое сотрудников IRIB погибли вчера вечером в результате нападения израильского режима на здание IRIB, — говорится в публикации агентства.
Ранее появились кадры, на которых виден момент удара израильских войск по офису иранской гостелерадиокомпании IRIB.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи доложил, что в результате трех израильских атак по территории страны погибли более 70 женщин и детей. Дипломат добавил, что десятерых детей из 20, которые были «похоронены» под обломками обрушившегося здания в тегеранском районе Чамран, на данный момент не достали из-под завалов.
13 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва осуждает удары Израиля по Ирану, и подчеркнул, что своими действиями Тель-Авив нарушает Устав Организации Объединенных Наций и другие международные договоренности. Российский лидер отметил, что продолжит тесные контакты с руководством обеих стран.