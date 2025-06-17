Число погибших сотрудников иранской гостелерадиокомпании возросло до трех

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи доложил, что в результате трех израильских атак по территории страны погибли более 70 женщин и детей. Дипломат добавил, что десятерых детей из 20, которые были «похоронены» под обломками обрушившегося здания в тегеранском районе Чамран, на данный момент не достали из-под завалов.