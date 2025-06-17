На Украине переименовали советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Председатель опубликовал фото, на котором в лотках с черешней лежат таблички с надписями «генерал Буданов*» и «генерал Малюк*».
Сорт «Валерий Чкалов» был выведен в СССР в 1974 году. Дерево этого сорта было названо в честь советского летчика.
— Это еще один пример того, как раскрываются таланты запорожцев в рамках большой и единой Родины и как члены секты «политического украинства» теряют последние остатки разума, — отметил Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
До этого в Киеве по инициативе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне на аллее городов-героев были демонтированы названия городов Москвы и Минска, а также изображения советских медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.