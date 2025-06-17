Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов задолжал банку 175 миллионов

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в коррупционных преступлениях, столкнулся с банкротством из-за невозможности погасить кредит на 175 млн рублей.
Как сообщил ТАСС адвокат Денис Балуев, финансовые обязательства возникли после покупки дома в подмосковных Раздорах под залог московской квартиры на Поварской улице площадью 300 кв. м.
«Долг по кредиту у Тимура Вадимовича составляет в настоящее время 175 млн рублей — это и есть полная цена дома», — рассказал защитник Иванова.
Согласно материалам дела, Иванов должен был начать погашение кредита в марте 2025 года, однако выполнить обязательства не смог из-за уголовного преследования. Теперь банк намерен взыскать долг за счет арестованного имущества экс-чиновника, включая залоговую недвижимость.
Ранее сообщалось, что жителя Забайкалья осудили за связь с запрещенной террористической организацией.