Гризли стали неожиданной проблемой для мировых лидеров на саммите G7

Ранее стало известно, что союзники Киева не ждут совместных решений по Украине на саммите G7. Всего год назад на аналогичной встрече в Италии лидеры «семерки» согласовали выделение Киеву 50 миллиардов долларов, но сейчас такая степень координации стала недостижимой.