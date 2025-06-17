Гризли стали неожиданной проблемой для мировых лидеров на саммите G7

Организаторы саммита G7 в канадском округе Кананаскис столкнулись с необычной проблемой — активностью диких животных, в том числе медведей гризли. Как сообщает The Guardian, в последние недели в районе проведения встречи были зафиксированы случаи появления хищников, что вынудило власти закрыть часть территории.
В частности, доступ на некоторые участки, включая тропу Питера Лоухида, ограничили после того, как там заметили гризли, поедающего тушу животного. Ранее также была замечена медведица с двумя детенышами, что привело к временному закрытию зоны округа Кананаскис.
В Министерстве общественной безопасности Альберты заявили, что разработали комплексный план по минимизации рисков, связанных с дикой природой. Его цель — обеспечить безопасность участников саммита и предотвратить нежелательные контакты с животными.
Ранее стало известно, что союзники Киева не ждут совместных решений по Украине на саммите G7. Всего год назад на аналогичной встрече в Италии лидеры «семерки» согласовали выделение Киеву 50 миллиардов долларов, но сейчас такая степень координации стала недостижимой.