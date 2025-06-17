Глава Дона поздравил авиаторов со столетием первого рейса из Ростова

Ровно 98 лет назад, в июне 1925 года, из Ростова-на-Дону отправился первый регулярный пассажирский авиарейс. Этой памятной дате была посвящена встреча врио губернатора Юрия Слюсаря с работниками гражданской авиации региона, состоявшаяся 16 июня. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.