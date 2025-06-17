В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая

Шествие приурочено к празднованию недели всех святых в Земле Русской просиявших. Паломники отправятся в путь в 12:00 от Ангарского перевала (трасса Симферополь-Алушта, напротив поста ГАИ).
«Этот крестный ход совершается ежегодно в воскресенье, в неделю всех святых, в Земле Русской просиявших, от Ангарского перевала на вершину горы, к месту, где стоял древний монастырь во имя святого пророка Иоанна Предтечи», — рассказывают в митрополии.
На вершине будет совершен водосвятный молебен у поклонного Креста, установленного на месте средневековой Свято-Иоанно-Предтеченской церкви-крепости. До наших дней здесь сохранились лишь камни ее фундамента.
Организаторы напоминают, что климат в горах может резко меняться. Участникам рекомендуется взять с собой теплую одежду, плащ или накидку от дождя, а также здраво оценить свои силы — подъем к вершине требует физической выносливости.