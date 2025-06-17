Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня — РИА Новости Крым. В предстоящее воскресенье, 22 июня, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится ежегодный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая в Симферопольском районе. Об этом сообщили в Крымской митрополии.

Шествие приурочено к празднованию недели всех святых в Земле Русской просиявших. Паломники отправятся в путь в 12:00 от Ангарского перевала (трасса Симферополь-Алушта, напротив поста ГАИ).

«Этот крестный ход совершается ежегодно в воскресенье, в неделю всех святых, в Земле Русской просиявших, от Ангарского перевала на вершину горы, к месту, где стоял древний монастырь во имя святого пророка Иоанна Предтечи», — рассказывают в митрополии.

На вершине будет совершен водосвятный молебен у поклонного Креста, установленного на месте средневековой Свято-Иоанно-Предтеченской церкви-крепости. До наших дней здесь сохранились лишь камни ее фундамента.

Организаторы напоминают, что климат в горах может резко меняться. Участникам рекомендуется взять с собой теплую одежду, плащ или накидку от дождя, а также здраво оценить свои силы — подъем к вершине требует физической выносливости.