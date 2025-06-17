В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая

«Этот крестный ход совершается ежегодно в воскресенье, в неделю всех святых, в Земле Русской просиявших, от Ангарского перевала на вершину горы, к месту, где стоял древний монастырь во имя святого пророка Иоанна Предтечи», — рассказывают в митрополии.