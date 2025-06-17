В Казахстане ликвидируют трёхсменное обучение и дефицит ученических мест

Новые школы призваны не только ликвидировать дефицит мест — который сегодня оценивается в 150 тысяч, — но и сократить разрыв между городскими и сельскими школами, устранить трехсменное обучение и закрыть 15 аварийных учреждений. Важно отметить, что акцент сделан на качественные условия обучения: в 1000 сельских школ будет проведён ремонт, обновлены столовые, библиотеки, мебель и системы безопасности. Кроме того, закупаются и устанавливаются 1000 современных предметных кабинетов по химии, физике, биологии, робототехнике и STEM-направлениям.