Веер в помощь: Жители Кишинева опять останутся без электричества на целый день — публикуем адреса

Десятки жителей Буюкан, Центра и Чекан сегодня останутся без электричества.
Публикуем список адресов.
Буюканы:
К. Стере, 999, И. Раду, 23, 24, 24E, 25−27, 27a, 27A, 27B, 29A, И. Крянгэ, 39/2, 43A, 45, 45/3, 45/5, 47/1, П. Чайковского, 1−3, 3A, 11−29, 6−20, 20A, 24−26, 30, В. Белинского, 3−25, 59, 999, 9999, 10, 24−30 — с 09:10 до 16:00.
И. Крянгэ, 20/2, Е. Кока, 24, 26A, 26B, 26D, 26G, 26V, 30A, 30B, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — с 09:20 до 14:00.
Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 20−22, 22A, 27−31, 35, 32−40, И. Л. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 22−44, 48, 48/1 — с 11:30 до 16:00.
Центр:
А. чел Бун, 17, 19−21, 23A, 23B, 25, 27, 29, 45, 47/1, 49−51, 51A, 55, 55a, 55E, 57, 28−38, 40, 42−56, 62, Армянская, 65−73, 73, 75/1, 98−100, Кожокарилор, 3, Колумна, 60, 66, 72A, 72/3, 76, 101, Х. Любавич, 5, 6−8, 12−14, М. Эминеску, 61, 63, 70, 74 76, О. Гога, 1, 3, 7, 9/1, 11−13, 19, 25, 2, 8, 10, 10A, 12, 12A, 18, Ц. Рабби, 2−6, 3, В. Александри, 88−92, 117, 131−137, 137/1 — с 09:40 до 16:20.
Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. 1 В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.
Мэрэшешть, 7, Миорица, 10, 10/2, 10A, 12, 14, 16, Рындунеле, 15, 21, Ровинарь, 1−9, Вынэторилор, 2−28, 3−19, 23−27, 27A, 39/1, В. Цепеш, 6 — с 09:30 до 16:15.
Чеканы:
М. Садовяну, 42/3 — с 09:10 до 17:00.
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