Житель Красноярска выиграл судебный спор с авиакомпанией

Житель Красноярска получил компенсацию после отказа авиакомпании в посадке на рейс из Москвы в Минск.
Инцидент произошел прошлым летом, когда мужчина купил билет всего за три дня до своего 45-летия. Несмотря на успешную онлайн-регистрацию, в аэропорту ему было отказано в посадке, а бронирование аннулировано.
Представители авиакомпании объяснили свой отказ истечением срока действия паспорта пассажира. В итоге красноярцу пришлось добираться до Минска и обратно поездом, хотя при пересечении границы проблем не возникло.
После того как авиакомпания отказалась вернуть деньги за неосуществленный перелет, пассажир обратился в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства выяснили, что согласно пункту 24 Положения о паспорте РФ, документ остается действительным до оформления нового паспорта, но не более 90 дней после достижения 45 лет.
Суд поддержал позицию пассажира и удовлетворил иск Роспотребнадзора. В результате ему была присуждена компенсация в размере 9 922,50 рублей: 5 615 рублей — стоимость билета, 1 000 рублей — компенсация морального вреда и 3 307,50 рублей — штраф. Решение суда вступило в законную силу.