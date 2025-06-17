Житель Красноярска выиграл судебный спор с авиакомпанией

После того как авиакомпания отказалась вернуть деньги за неосуществленный перелет, пассажир обратился в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства выяснили, что согласно пункту 24 Положения о паспорте РФ, документ остается действительным до оформления нового паспорта, но не более 90 дней после достижения 45 лет.