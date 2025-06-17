Хабаровск зажжёт 1418 свечей в ночь на 22 июня

В Хабаровском крае 22 июня пройдут памятные мероприятия, посвящённые 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этот день по всей стране чтят погибших и вспоминают первый день самой трагической страницы нашей истории.
В Хабаровске на площади Славы в ночь с 21 на 22 июня участники движения «Волонтёры Победы» создадут «Огненную картину войны». Из свечей выложат портрет Героя России Максима Пассара и фразу «ХАБАРОVСК ПОМНИТ». Зажигание начнётся в 20:00.
Утром 22 июня на площади Славы в 10:00 пройдёт возложение венков.
С 11:00 возле Дальневосточной научной библиотеки стартует программа «Тот самый первый день войны».
Вечером в 17:00 зрителей приглашают сразу в три зала: филармония покажет концерт «Эти дни мы будем вспоминать», театр драмы — спектакль «Так и будет», а ТЮЗ — постановку «Баллада о солдате».
В 21:00 стартует ночной забег протяжённостью 1418 метров — по числу дней войны. Регистрация — на сайте orgeo.ru, выдача номеров и лент начнётся с 19:00 у стадиона им. Ленина.
В 22:00 на площади Славы начнётся акция «Свеча памяти»: участники зажгут 1418 свечей.
Память героев почтят и в районах. Церемонии, концерты и часы памяти пройдут в Бикине, Ванино, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре, — сообщает министерство туризма Хабаровского края.