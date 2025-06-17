Роналду прислал Трампу джерси с автографом

Недавно Трамп лестно отзывался о хоккеисте Александре Овечкине. Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме президент США отметил, что Овечкин является очень хорошим и крепким хоккеистом. Такая похвала связана с тем, что россиянин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.