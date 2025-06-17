Возвращающиеся в Россию бренды хотят заставить платить компенсации

«Отключение функций товара в течение гарантийного срока и срока службы недопустимо, мы уверены, что это следует признавать недостатком товара, при котором потребитель вправе потребовать у изготовителя или импортера вернуться ему уплаченные деньги за эту продукцию», — говорится в тексте предложения, с которым ознакомились «Известия». По данным ОПИ, после ухода зарубежных брендов потребители столкнулись с отключением функций смартфонов, автомобилей и другой техники, невозможностью обновления программного обеспечения и увеличением сроков ремонта.