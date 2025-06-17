Возвращающиеся в Россию бренды хотят заставить платить компенсации

Общественники просят брать компенсации с брендов за уход из России.
Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предложила правительству РФ обязать иностранные бренды, возвращающиеся в Россию после ухода, компенсировать убытки потребителям. Организация указала, что многие компании, покидая рынок, нарушали права россиян, отключая функции техники и создавая сложности с ремонтом. Об этом говорится в официальном письме.
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«Отключение функций товара в течение гарантийного срока и срока службы недопустимо, мы уверены, что это следует признавать недостатком товара, при котором потребитель вправе потребовать у изготовителя или импортера вернуться ему уплаченные деньги за эту продукцию», — говорится в тексте предложения, с которым ознакомились «Известия». По данным ОПИ, после ухода зарубежных брендов потребители столкнулись с отключением функций смартфонов, автомобилей и другой техники, невозможностью обновления программного обеспечения и увеличением сроков ремонта.
В некоторых случаях сервисные центры не могли провести диагностику, что делало дорогостоящую продукцию непригодной для использования. Эти проблемы продолжают причинять убытки россиянам. Организация предлагает рассматривать претензии к качеству программного обеспечения как требования к качеству самого товара. Для доказательства убытков потребителю достаточно подтвердить факт покупки. Размер компенсации может составлять 5−10% стоимости товара в случае отключения функций, таких как бесконтактная оплата на смартфонах или дистанционный запуск автомобилей.
ОПИ выступает за создание специального компенсационного фонда, куда возвращающиеся компании будут вносить обязательные взносы. Из этого фонда россияне смогут получать выплаты по единым правилам, которые еще предстоит разработать. По оценкам организации, объем продаж ушедших брендов превышал восемь трлн рублей, поэтому размер фонда должен составить не менее 400 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что российские торговые центры выразили готовность перестроить свою деятельность для возможного возвращения западных брендов, отказавшись от завышенных условий сотрудничества. Российские власти намерены проводить тщательный анализ рыночной ситуации прежде, чем принимать решения о допуске иностранных компаний на отечественный рынок. Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, в подобных вопросах приоритет будет отдаваться интересам российских производителей.