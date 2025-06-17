Около 80% территории Монголии рискует превратиться в пустыню

Монголия относится к немногим странам, сохранившим традиционное кочевое скотоводство с древних времен. Эта отрасль обеспечивает 11,6% ВВП государства, являясь ключевым экономическим сектором наравне с горнодобывающей промышленностью. К концу 2024 года на 3,5 миллиона жителей приходилось 57,6 миллионов голов скота. Согласно прогнозам, к осени 2025 года его численность достигнет 80,6 миллионов.