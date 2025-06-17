Около 80% территории Монголии рискует превратиться в пустыню

Изменение климата и рост поголовья скота послужили причиной деградации почв на 77% территории Монголии. Об этом заявил директор Института географии и геоэкологии Академии наук Монголии Авирмэдийн Дашцэрэн в ходе открытой дискуссии, посвященной Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой.
Ученый пояснил, что первичным фактором деградации земель выступают климатические изменения. Темпы потепления в стране за последние шесть десятилетий втрое превышают среднемировые показатели. Второй ключевой причиной стало почти троекратное увеличение количества домашнего скота со времен эпохи социализма. Именно это оказывает наиболее разрушительное воздействие на экосистемы.
Он отметил, что дополнительное негативное влияние производят дорожное строительство и разработка месторождений. В то же время, экспорт полезных ископаемых, преимущественно угля, золота, меди, урана и серебра формирует основу доходов государственной казны.
Монголия относится к немногим странам, сохранившим традиционное кочевое скотоводство с древних времен. Эта отрасль обеспечивает 11,6% ВВП государства, являясь ключевым экономическим сектором наравне с горнодобывающей промышленностью. К концу 2024 года на 3,5 миллиона жителей приходилось 57,6 миллионов голов скота. Согласно прогнозам, к осени 2025 года его численность достигнет 80,6 миллионов.
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