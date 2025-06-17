Российские клубы интересуются Костанцой и Солдатенковым из «Крыльев Советов»

Полузащитник и капитан волжан могут оказаться в других клубах.
28-летний Александр Солдатенков перешел в «Крылья Советов» в августе 2020 года. Контракт с «зелено-бело-синими» действует до следующего сезона. В прошлом розыгрыше РПЛ поучаствовал в 23 матчах, получил четыре «горчичника».
Защитником интересуются казанский «Рубин» и вернувшийся в элиту из Первой лиги «Сочи». Самарцы готовы рассмотреть предложения команд, пишет журналист Андрей Бабич.
Также калининградская «Балтика» и столичное «Торпедо» хотели бы заполучить 26-летнего Фернандо Костанцу, добавил Бабич. В активе бразильца 21 встреча в прошедшем сезоне Премьер-лиги, гол, пять желтых и одна красная карточки.
Легионер пополнил состав волжан в январе 2022-го. Соглашение рассчитано до июня 2028-го.
Недавно рассказывали, что 19-летний защитник и воспитанник «Зенита» Александр Тарасов привлек внимание «Крыльев Советов».
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