Очнулся — гипс: какие травмы чаще всего получают дети

А бывает и такое, что площадка оборудована как надо. Просто ребенок неудачно приземлился, например, прыгнув с качели. Бывает такое и в батутных центрах: не так упал, столкнулся с другим ребенком. Итогом может быть и перелом, и ушиб, и растяжение.