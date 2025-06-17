Очнулся — гипс: какие травмы чаще всего получают дети

Летние каникулы в разгаре, впереди у детей еще немало свободного времени. Дворовые игры, катание на самокате или велосипеде — все это вполне привычные активности для юного поколения. Но помимо веселья такой досуг может нести серьезную опасность для здоровья.
Лучший способ избежать попадания в травматологию и необходимости провести остаток каникул в гипсе — обезопасить ребенка от получения травм заранее.
О том, какие травмы и где чаще всего получают дети, корреспондент Sputnik поговорил с заведующим детским травматолого-ортопедическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска, доцентом, кандидатом медицинских наук, главным внештатным детским травматологом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Андреем Деменцовым.
Опасности повсюду
Игра быстро увлекает детей, особенно дошколят, из-за чего они не всегда могут рассчитать свои силы или оценить риск. Конечно, взрослые могут сделать окружающую среду для юного поколения безопаснее, но везде соломку не постелить.
Как рассказал Sputnik Андрей Деменцов, дети поступают с травмами, которые получены в самых разных местах. Однажды был случай, когда мальчик перелезал через забор и насадил руку на металлический штырь, как на вражеское копье.
Сотрудники МЧС отпилили штырь. С этим «копьем» в руке ребенка и привезли в больницу. К счастью, повреждения оказались не такими серьезными, как могло быть. Штырь извлекли, а руку вылечили.
Падения с велосипедов
Но самое опасное, с моей точки зрения, по степени тяжести — это дороги. Места, где двигаются велосипеды, самокаты и любые средства персональной мобильности (СПМ — Sputnik).
Если речь идет о ребенке, который катается на чем-либо из перечисленного, то ему не помешает защитный шлем. При катании на роликах, электросамокатах, моноколесах не стоит экономить на покупке наколенников, налокотников и наладонников.
Специалист объяснил, что при падении с велосипеда или СПМ могут быть и травмы черепа, и переломы в конечностях, в том числе переломы мелких костей стоп и кистей.
Часто встречаются и травмы кожных покровов. То есть это могут быть ссадины, поверхностные раны и глубокие тоже. Все это может сочетаться с ушибами мышц, сухожилий, с повреждением капсульно-связочного аппарата, то есть, грубо говоря, с растяжением.
В любой травме ничего хорошего нет, но доктор обратил внимание, что дольше всего лечатся, как правило, переломы. Кости срастаются от полутора-двух до трех-четырех месяцев, а потом еще нужно пройти реабилитацию.
Рана, в зависимости от степени сложности, заживет за три-четыре недели, максимум — за месяц.
Укусов стало больше
Андрей Деменцов отметил, что в последнее время стали часто поступать дети с укусами. Нет, они не одичали и не нападают друг на друга. Речь идет об укусах собак, иногда кошек. Обстоятельства бывают разные: хозяин выгуливал питомца без намордника и не уследил, или ребенок решил разнять дерущихся кота и собаку…
В первую очередь здесь нужно задуматься тем, кто в ответе за прирученных, то есть хозяевам животных. Как рассказал доктор, не все из них понимают, к каким последствиям может привести агрессия их любимцев.
Родители тоже должны напоминать детям, что с кошками и собаками нужно вести себя осторожно. Чужих питомцев трогать нельзя.
Ведь рана от укуса — особенный вид. Такие раны нельзя зашивать. Естественно, в них попадает микрофлора с собачьих зубов, а собаки не знают, что такое зубная паста. Раны могут гноиться…
Более того, шрамы от укусов более заметны. Некрасивые рубцы могу изуродовать лицо (собаки нередко кусают малышей в щеки). Да и вообще псы определенных пород могут загрызть ребенка насмерть. И наконец, инцидент с собакой для малыша — всегда стресс. Могут быть последствия для психики, заикание.
Где еще получают травмы
Кроме всего прочего, потенциально опасными могут быть игры на детских площадках. К сожалению, в одних местах площадки отвечают всем требованиям безопасности, а в других нет. Прокуратура периодически сообщает о подобном.
Совсем недавно, к примеру, были проверены площадки в Советском районе Минска. Там обнаружены сломанные, травмоопасные деревянные части качелей, песочницы с острыми частями и так далее. Прокуратура потребовала от местных властей решить эти проблемы.
А бывает и такое, что площадка оборудована как надо. Просто ребенок неудачно приземлился, например, прыгнув с качели. Бывает такое и в батутных центрах: не так упал, столкнулся с другим ребенком. Итогом может быть и перелом, и ушиб, и растяжение.
Когда вызывать скорую
Очень важно, чтобы окружающие быстро и верно оценили состояние пострадавшего ребенка. Если он без сознания, хрипит, конечности находятся в неестественном положении надо вызывать скорую медицинскую помощь.
Если же ребенок может шевелиться, свободно двигаться, нормально контактировать с окружающими, не жалуется на сильную боль, то можно самостоятельно промыть рану чистой водой под краном и обработать антисептиками, наложить повязку.
Уже после этого нужно обратиться в травмпункт, чтобы там специалист определил, насколько серьезны последствия. При необходимости медики сделают ребенку прививку от столбняка, направят на лечение.
Поход в травмпункт не стоит откладывать на потом. Бывают такие случаи, когда подросток «на адреналине» получает травму во время занятий динамичным видом спорта. Боль может ощущаться не сразу. К тому же, стоит обращать внимание на отеки, которые мешают движению конечностей.
Осложнения после переломов
Если вовремя не начать правильное лечение перелома, поврежденная часть тела можнт срастись неправильно, что приведет к ее искривлению. Иногда из-аза неправильного сращения костей может быть укорочение конечности. Могут нарушаться функции смежных суставов. Допустим, неправильно срослись кости в районе плеча — это негативно повлияет на локтевой сустав.
Страдает функция руки, но в конечном итоге это нарушение трудоспособности, инвалидизация.
Серьезные ортопедические проблемы существенно ограничивают возможности человека. К примеру, он не сможет водить машину с механической коробкой передач, а только с автоматической.
Опасен ли спорт?
Иногда можно услышать мнение о том, что спорт для детей хуже, чем обычная беготня по игровой площадке. Но и в этом случае избежать травм не всегда получается.
Андрей Деменцов периодически принимает юных пациентов-спортсменов. Но он отмечает, что все-таки занятия спортом улучшают координацию. К тому же, дети занимаются под контролем профессионалов.
Спорт нередко учит детей, да и взрослых, правильно падать, группироваться. Поэтому среди спортсменов, как любителей, так и профессионалов, бытовых травм значительно меньше.
Как правильно восстанавливаться
Преодолеть последствия перелома помогает и правильно подобранное питание. Андрей Деменцов рекомендует давать детям творог и другие продукты, богатые кальцием. Полезны будут соки, овощи.
Нужно ограничить потребление жирной пищи: пиццы, шаурмы. Хотя жирную сметану есть можно, а вот о жирном майонезе стоит забыть. В целом тут нет ничего сложного. Побольше натуральной еды — поменьше «химии».
А главное, чему нас учат врачи — это стараться держать себя в хорошем и даже веселом настроении, несмотря ни на что. Зря некоторые считают медицинский юмор циничным. Это способ пережить негатив, который всегда окружает и больного, и медика.
Один из способов психологической разрядки — рисунки на загипсованной руке или ноге. Если ничего неприличного нет, то врачи это даже поддерживают.
Нормально. Пускай рисуют. Когда что-то смущает, можно замазать гипсом.
Желаем всем детям никогда не получать травм. Если же все-таки случилась неприятность, современная медицина поможет ее преодолеть. Главное — соблюдать предписания врача.