Астанчанка через суд добилась изменения национальности в документах

Как сообщил Верховный суд в Telegram-канале, жительница столицы обратилась в миграционную службу с заявлением об изменении национальности с «белоруски» на «немку». Свое происхождение она подтвердила по линии близких родственников: в актовой записи о рождении ее дедушки в графе «национальность» у прадеда и прабабушки значится «немцы».
Однако в миграционной службе женщина получила отказ. Ей сообщили, что, согласно статье 65 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», национальность по рождению определяется национальностью родителей и может быть изменена лишь на национальность другого родителя.
Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал отказ миграционной службы незаконным.
"Конституционный суд, исследовав нормы национального и международного законодательства, судебную практику и зарубежный опыт, отметил, что определение национальной принадлежности связано с самоидентификацией личности и основывается не только на происхождении, но и на иных обстоятельствах.
С учетом правовой позиции Конституционного суда допустимо учитывать не только национальность родителей, но и других близких родственников, лиц, воспитывавших ребенка, а также иные объективные и достоверные доказательства", — сообщили в суде.
Отмечается, что близкие родственники истца были немцами, подвергались политическим репрессиям и были вынуждены изменить свою национальность. И женщина активно участвует в деятельности немецкой общины, вносит вклад в сохранение и развитие немецкой культуры.
«Суд обязал Комитет миграционной службы МВД завершить административную процедуру по оказанию государственной услуги по изменению национальной принадлежности истца с “белоруски” на “немку”, — подытожили в суде.