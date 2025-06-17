Астанчанка через суд добилась изменения национальности в документах

Как сообщил Верховный суд в Telegram-канале, жительница столицы обратилась в миграционную службу с заявлением об изменении национальности с «белоруски» на «немку». Свое происхождение она подтвердила по линии близких родственников: в актовой записи о рождении ее дедушки в графе «национальность» у прадеда и прабабушки значится «немцы».