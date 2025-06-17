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Житель Омской области помог троим соседским детям выбраться из горящего дома

Всего за сутки в регионе потушили 10 пожаров.

О новых смертельно опасных инцидентах рассказали 17 июня в омском ГУ МЧС. За минувшие сутки с огнем пришлось бороться 10 раз. Одно из крупных ЧП зарегистрировано в Муромцевском районе, где сельчанин помог троим детям соседей выбраться из горящей постройки.

«Деревянный жилой дом площадью 56 квадратных метров загорелся 16 июня. На месте отработало семеро пожарных с тремя единицами техники, справились с огнем к 14:26. Местный житель эвакуировал несовершеннолетних еще до прибытия спасателей», — уточнили в ведомстве.

В тот же день, в понедельник, бытовой пожар потушили и в Ленинском округе Омска. На 60 квадратных метрах здания повредились внутренняя отделка и потолочное перекрытие. На вызове трудились 22 сотрудника МЧС с пятью единицами техники. С открытым горением справились около 21 часа.

В пяти случаях полыхали мусор и трава.

Ни один из инцидентов не привел к травмированию или гибели людей. Сейчас дознаватели устанавливают причины возникновения пожаров.