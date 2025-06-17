Житель Омской области помог троим соседским детям выбраться из горящего дома

В тот же день, в понедельник, бытовой пожар потушили и в Ленинском округе Омска. На 60 квадратных метрах здания повредились внутренняя отделка и потолочное перекрытие. На вызове трудились 22 сотрудника МЧС с пятью единицами техники. С открытым горением справились около 21 часа.