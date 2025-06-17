Задушил и ограбил пенсионера, а потом поджег его дом: в Башкирии мужчина предстанет перед судом, совершенное еще в 2012 году

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против 48-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве с целью сокрытия другого преступления. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно данным следствия, в феврале 2012 года обвиняемый, будучи пьяным, проник в частный дом пенсионера в Белорецке, чтобы обокрасть его. Когда хозяин обнаружил злоумышленник, тот не менее двух раз ударил пожилого мужчину ножом в живот, а затем задушил его.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина открыл конфорки газовой плиты, бросил в доме непотушенную сигарету и скрылся. После этого случился пожар.
Обвиняемый частично признал вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Материалы дела направили в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.