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Задушил и ограбил пенсионера, а потом поджег его дом: в Башкирии мужчина предстанет перед судом, совершенное еще в 2012 году

Жителя Башкирии осудят за убийство и поджог 13-летней давности.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против 48-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве с целью сокрытия другого преступления. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно данным следствия, в феврале 2012 года обвиняемый, будучи пьяным, проник в частный дом пенсионера в Белорецке, чтобы обокрасть его. Когда хозяин обнаружил злоумышленник, тот не менее двух раз ударил пожилого мужчину ножом в живот, а затем задушил его.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина открыл конфорки газовой плиты, бросил в доме непотушенную сигарету и скрылся. После этого случился пожар.

Обвиняемый частично признал вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Материалы дела направили в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.

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