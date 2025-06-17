Задушил и ограбил пенсионера, а потом поджег его дом: в Башкирии мужчина предстанет перед судом, совершенное еще в 2012 году

Согласно данным следствия, в феврале 2012 года обвиняемый, будучи пьяным, проник в частный дом пенсионера в Белорецке, чтобы обокрасть его. Когда хозяин обнаружил злоумышленник, тот не менее двух раз ударил пожилого мужчину ножом в живот, а затем задушил его.