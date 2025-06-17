«Крылья Советов» представили тренерский штаб Магомеда Адиева

Всего в клуб перешли четыре специалиста. Столько же покинули волжан из-за истечения срока действия контрактов.
Из «Крыльев» ушли Арсен Папикян, Михаил Семерня, Владимир Зеленовский и Виктор Гаус. Остался в команде Сергей Булатов. Ранее был помощником Игоря Осинькина, который расстался с «КС» в конце мая.
Пополнили коллектив наставники Филипп Соколинский и Беслан Аджинджал, специалисты по физической подготовке и работе с голкиперами Ерлан Ибрагим и Александр Гутеев соответственно.
Также «МК в Самаре» писал, что российские клубы интересуются Фернандо Костанцой и Александром Солдатенковым из «Крыльев Советов».
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