В Самаре перекрыли проспект Ленина в районе улицы Первомайской 13 июня

Проехать по улице не может не только автотранспорт, но и трамваи, для которых обычно выделяют место. Чтобы жителям было чуть легче пережить закрытие привычной дороги, были пущены бесплатные автобусы, которые курсируют между Постниковым Оврагом и Арцыбушевской/Красноармейской.