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В Самаре перекрыли проспект Ленина в районе улицы Первомайской 13 июня

В Самаре ограничили движение по одной из значимых дорог города — проспекту Ленина.

В Самаре ограничили движение по одной из значимых дорог города — проспекту Ленина. Неудобства связаны с работами на коммуникациях.

На участке около Первомайской ремонт начался 13 июня, что начало мешать проезду транспорта. Ситуация накалилась в понедельник, когда жители города поспешили на работу.

Проехать по улице не может не только автотранспорт, но и трамваи, для которых обычно выделяют место. Чтобы жителям было чуть легче пережить закрытие привычной дороги, были пущены бесплатные автобусы, которые курсируют между Постниковым Оврагом и Арцыбушевской/Красноармейской.

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