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«Его право»: Волочкова прокомментировала слухи о беременности Муцениеце от Керимова

В Сети распространяются слухи о возможной беременности актрисы Агаты Муцениеце от миллиардера Сулеймана Керимова. Балерина Анастасия Волочкова, до этого состоявшая с ним в отношениях, прокомментировала эти новости.

В Сети распространяются слухи о возможной беременности актрисы Агаты Муцениеце от миллиардера Сулеймана Керимова. Балерина Анастасия Волочкова, до этого состоявшая с ним в отношениях, прокомментировала эти новости.

Волочкова призналась, что понятия не имеет о возможной беременности Муцениеце. Балерина также добавила, что не знакома с актрисой и никогда о ней не слышала.

Тем не менее, Анастасия Волочкова с теплотой и уважением отозвалась о Керимове, отметив, что он всегда считал и продолжает считать ее лучшей женщиной в своей жизни. Балерина также подчеркнула, что не в праве обсуждать личную жизнь своего бывшего партнера.

— Это его жизнь, это его право совершать все, что угодно в своей жизни. И я просто всегда счастлива, когда у него все хорошо, — заявила Анастасия Волочкова в беседе с Super.ru.

До этого появилась информация о том, что 12-летнего сына Агаты Муцениеце и актера Павла Прилучного дразнят в школе из-за откровенных роликов матери, снятых в кабаре, где она играет в эротической постановке «Абсолютно другая нага».