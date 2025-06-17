«Его право»: Волочкова прокомментировала слухи о беременности Муцениеце от Керимова

В Сети распространяются слухи о возможной беременности актрисы Агаты Муцениеце от миллиардера Сулеймана Керимова. Балерина Анастасия Волочкова, до этого состоявшая с ним в отношениях, прокомментировала эти новости.
Волочкова призналась, что понятия не имеет о возможной беременности Муцениеце. Балерина также добавила, что не знакома с актрисой и никогда о ней не слышала.
Тем не менее, Анастасия Волочкова с теплотой и уважением отозвалась о Керимове, отметив, что он всегда считал и продолжает считать ее лучшей женщиной в своей жизни. Балерина также подчеркнула, что не в праве обсуждать личную жизнь своего бывшего партнера.
— Это его жизнь, это его право совершать все, что угодно в своей жизни. И я просто всегда счастлива, когда у него все хорошо, — заявила Анастасия Волочкова в беседе с Super.ru.
До этого появилась информация о том, что 12-летнего сына Агаты Муцениеце и актера Павла Прилучного дразнят в школе из-за откровенных роликов матери, снятых в кабаре, где она играет в эротической постановке «Абсолютно другая нага».