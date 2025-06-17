В Ростовской области в ночь на 17 июня в Ростовской области объявили беспилотную опасность. МЧС региона предупредило жителей об угрозе атак дронов. Сообщения с рекомендациями начали поступать на телефоны дончан после полуночи 17 июня.
Спецслужбы настоятельно советовали гражданам: отойти от окон, по возможности переместиться в безопасные зоны, следить за официальными сообщениями.
Только после двух часов ночи дончане получили сообщения об отбое беспилотной опасности.
Параллельно жители Таганрога и других городов области столкнулись с перебоями интернет-связи. В соцсетях сообщают о проблемах с подключением и отправкой сообщений.
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