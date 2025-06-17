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Жительница Владивостока привезла из Таиланда опасного «попутчика» под кожей

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня, ФедералПресс. Жительница Владивостока столкнулась с неожиданной угрозой здоровью после отдыха в Таиланде. По возвращении домой женщина обнаружила у себя признаки присутствия паразита, что вызвало серьезное беспокойство.

Как сообщили в поликлинике № 1 Владивостока, куда обратилась пациентка, она жаловалась на странные подкожные шевеления и перемещения в области левой стопы. Эти ощущения не только нарушали сон, но и вызывали страх перед возможной миграцией паразита во внутренние органы.

Источник: РИА "Новости"

«В моей практике — это первый случай столкновения с тропической инфекцией, но благодаря грамотной терапии мы смогли быстро и эффективно справиться с ней», — рассказала PrimaMedia терапевт Анна Москвичева.

По словам врачей медучреждения, в ходе осмотра у пациентки заподозрили анкилостомоз — паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями, обитающими в теплой влажной почве. Специалисты пояснили, что эти паразиты способны проникать в организм через поврежденную кожу, а симптоматика может включать отеки, покраснение, зуд, образование подкожных «ходов», боли в животе, диарею и потерю веса.

Терапевт Москвичева также рассказала, что при надавливании на место нахождения червя особь быстро мигрировала. Вместо хирургического вмешательства было принято решение назначить противогельминтный препарат широкого спектра действия.

Как уточнили в поликлинике, лечение оказалось эффективным. Уже на третий день приема лекарства пациентка перестала ощущать дискомфорт от движения паразита. Последующие осмотры показали, что к четвертым суткам тело гельминта под кожей фрагментировалось, а к седьмым суткам полностью разрушилось.

Напомним, во Владивостоке уже совсем скоро начнется купальный сезон. Однако уже рыбаки начали встречать в море акул. Какие хищницы обитают в водах Приморья, можно узнать по ссылке.