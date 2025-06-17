Жительница Владивостока привезла из Таиланда опасного «попутчика» под кожей

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня, ФедералПресс. Жительница Владивостока столкнулась с неожиданной угрозой здоровью после отдыха в Таиланде. По возвращении домой женщина обнаружила у себя признаки присутствия паразита, что вызвало серьезное беспокойство.

Как сообщили в поликлинике № 1 Владивостока, куда обратилась пациентка, она жаловалась на странные подкожные шевеления и перемещения в области левой стопы. Эти ощущения не только нарушали сон, но и вызывали страх перед возможной миграцией паразита во внутренние органы.