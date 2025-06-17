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От клещей пострадали десятки тысяч свердловчан, Свердловская область в антилидерах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня, ФедералПресс. С начала летнего сезона клещи покусали 22,3 тысячи свердловчан. По статистике Роспотребнадзора, Свердловская область является антилидером по количеству покусанных среди регионов России.

Источник: РИА "Новости"

Однако, как сообщает региональное управление ведомства, этот показатель ниже средних многолетних значений. Между тем, зарегистрированы десятки случаев заражения переносимыми клещами опасными инфекциями, поражающими ЦНС.

«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 88 человек (подтвержден у 7 человек), с подозрением на клещевой боррелиоз — 159 человек (зарегистрирован у 52 человек)», — рассказали в ведомстве.

При этом от клещевого энцефалита впервые вакцинировались 142,5 тысячи человек, ревакцинировались более 300 тысяч человек.

Как писал «ФедералПресс», Средний Урал возглавляет список самых клещевых регионов уже не первую неделю.