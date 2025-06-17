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Ради обновления разметки на дорогах в Уфе на ночь ограничат движение на пяти улицах

В Уфе из-за обновления дорожной разметки перекроют 5 улиц.

Источник: Комсомольская правда

В эту ночь с 17 на 18 июня на центральных улицах Уфы пройдут работы по обновлению дорожной разметки. Как сообщили в городской администрации, с 20:00 до 06:00 будет частично ограничено движение транспорта на следующих участках:

— улица Пушкина;

— улица Ленина (на участке от Пушкина до Кирова);

— улица Коммунистическая (от Ленина до Дорофеева);

— улица Чернышевского (от Ленина до Цюрупы);

— улица Революционная (от Ленина до Цюрупы).

Власти просят горожан учитывать эти ограничения при планировании поездок.

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