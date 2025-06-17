Ради обновления разметки на дорогах в Уфе на ночь ограничат движение на пяти улицах

В эту ночь с 17 на 18 июня на центральных улицах Уфы пройдут работы по обновлению дорожной разметки. Как сообщили в городской администрации, с 20:00 до 06:00 будет частично ограничено движение транспорта на следующих участках:
— улица Пушкина;
— улица Ленина (на участке от Пушкина до Кирова);
— улица Коммунистическая (от Ленина до Дорофеева);
— улица Чернышевского (от Ленина до Цюрупы);
— улица Революционная (от Ленина до Цюрупы).
Власти просят горожан учитывать эти ограничения при планировании поездок.
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