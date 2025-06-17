Мошенники стали массово обманывать россиян с помощью видеосообщений

Обычно мошенники обращаются к близким друзьям именинника.
В России участились случаи мошенничества в Telegram с использованием «кружков» — коротких видеосообщений. Мошенники взламывают аккаунты пользователей и, выдавая себя за именинников, просят их друзей перевести деньги якобы для оплаты праздничных услуг.
«Мошенники стали обманывать россиян через “кружки” в Telegram от лица именинников», — пишет РИА Новости. Злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы в Telegram, а затем записывают «кружок» — видеообращение с просьбой о помощи. Обычно мошенники обращаются к близким друзьям именинника, используя информацию из переписок для создания доверительной атмосферы. В одном из недавних случаев под предлогом оплаты фотографа мошенники выманили у жертвы 20 тысяч рублей.
По словам экспертов, мошенники все чаще используют современные технологии, в том числе дипфейки — подделки голоса и внешности на видео. Это делает обман более убедительным. В случае перевода денег по просьбе мошенника, банки не всегда могут вернуть средства. Часто операции проходят через разные банки, а злоумышленники быстро удаляют следы общения.
Эксперты рекомендуют всегда перепроверять личность отправителя, особенно если речь идет о просьбах перевести деньги. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, скачивать файлы из незнакомых чатов или доверять видеосообщениям без проверки. Использование антивирусных программ и дополнительных средств защиты также поможет снизить риск. Если вы получили просьбу о переводе денег, свяжитесь с человеком по другому каналу связи — позвоните или напишите в другой мессенджер.