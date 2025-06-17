Мошенники стали массово обманывать россиян с помощью видеосообщений

Эксперты рекомендуют всегда перепроверять личность отправителя, особенно если речь идет о просьбах перевести деньги. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, скачивать файлы из незнакомых чатов или доверять видеосообщениям без проверки. Использование антивирусных программ и дополнительных средств защиты также поможет снизить риск. Если вы получили просьбу о переводе денег, свяжитесь с человеком по другому каналу связи — позвоните или напишите в другой мессенджер.