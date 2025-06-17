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В Шри-Ланке заявили о сохранении бесплатных виз для россиян

Власти Шри-Ланки планируют расширить бесплатные визы на 40 стран.

Источник: Аргументы и факты

Шри-Ланка не будет отменять безвизовый режим для российских туристов и рассматривает возможность расширения схемы на 40 стран. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге.

«Нет, планов отменять бесплатную визу нет. Туризм — ключ к восстановлению экономики. Бесплатные визы и система ETA призваны упростить поездки», — пояснил замглавы МИД Шри-Ланки.

По его словам, соответствующее предложение передано на рассмотрение в спецкомитет.

Бесплатные электронные визы для въезда в Шри-Ланку россияне получают с 2023 года.

Ранее стало известно, что ОАЭ лидируют по бронированию у туристов из России.