В Иркутске ресторан оштрафовали из-за песен Тимберлейка и Гомес

Сообщается, что «Российское авторское общество» (РАО) подало в суд иск с требованием взыскать с заведения «Солнце» 200 тысяч рублей. По данным дела, представитель РАО в сентябре зафиксировал на видео, как в ресторане звучала музыка различных зарубежных исполнителей, включая Джастина Тимберлейка, Селены Гомес и Кэти Мелуа. Поскольку ресторан не выплачивал вознаграждение за использование этих композиций и не заключал лицензионный договор с РАО, был сделан вывод, что заведение нарушило права авторов.