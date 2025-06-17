В Иркутске ресторан оштрафовали из-за песен Тимберлейка и Гомес

Суд в Иркутской области оштрафовал ресторан за музыку известных зарубежных артистов, передает РИА Новости.
Сообщается, что «Российское авторское общество» (РАО) подало в суд иск с требованием взыскать с заведения «Солнце» 200 тысяч рублей. По данным дела, представитель РАО в сентябре зафиксировал на видео, как в ресторане звучала музыка различных зарубежных исполнителей, включая Джастина Тимберлейка, Селены Гомес и Кэти Мелуа. Поскольку ресторан не выплачивал вознаграждение за использование этих композиций и не заключал лицензионный договор с РАО, был сделан вывод, что заведение нарушило права авторов.
Ответчик утверждал, что звук мог исходить от мобильного телефона одного из посетителей либо телевизора, но суд установил, что музыка звучала из потолочных колонок, и в момент записи в зале не было других посетителей.
Между тем суд посчитал сумму в 200 тысяч рублей чрезмерной и удовлетворил исковые требования частично, постановив взыскать с ресторана в пользу РАО 100 тысяч рублей (по 10 тысяч рублей за каждое нарушение исключительных прав).
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